«Наш суд работает на грани жизни и смерти» — председатель Херсонского городского суда Дмитрий Гонтарь

В Херсонском городском суде рассказали о реалиях осуществления правосудия в трех километрах от линии фронта.

В июне 2023 года Высший совет правосудия возобновил процессуальную деятельность Херсонского городского суда, который к тому времени уже почти полтора года не осуществлял правосудие из-за полномасштабного вторжения и преодоления последствий оккупации.

Возобновлять работу суда пришлось в очень сжатые сроки. На некоторые объективные трудности, которые могли существенно помешать дальнейшей эффективной деятельности суда, органы судейского управления решили «закрыть глаза».

В итоге, хотя суд еще летом приступил к полноценному рассмотрению дел, а его судьи и часть работников аппарата вернулись в Херсон, впрочем, немало проблем в деятельности суда не решено до сих пор и фактически перешло в разряд хронических. Нормальной работе суда мешает большое количество организационных проблем, отсутствие надлежащего материально-технического обеспечения, а особенно острой проблемой являются регулярные артиллерийские обстрелы города, поскольку Херсонский городской суд, как и Херсон, отделяет от войск РФ только река Днепр.

О том, как живет и работает Херсонский городской суд в трех километрах от линии фронта, «Судебно-юридической газете» рассказал председатель суда Дмитрий Гонтарь.

На фото Дмитрий Гонтарь, председатель Херсонского городского суда

Місто Херсон було звільнене у листопаді 2022 року. Втім, Херсонський міський суд зміг відновити процесуальну діяльність тільки влітку 2023 року, тобто більш ніж через півроку після звільнення. Чому так довго тривала процедура відновлення правосуддя в Херсоні?

Після звільнення Херсону було здійснено огляд будівлі Херсонського міського суду. За підсумками огляду було встановлено, що приміщенням суду нанесені чималі матеріальні збитки – майно суду було або розграбоване, або знищене. Приміщення суду також були частково заміновані. Відтак, потрібно було знайти нову комп’ютерну та офісну техніку, системи відеоконференцзв’язку (ВКЗ), меблі. Ситуація з безпекою у місті як раніше, так і зараз, бажає кращого. Чималий час знадобився для відновлення роботи місцевої влади, правоохоронних органів, банків, закладів освіти, магазинів тощо. До того ж, слід розуміти, що близько половини суддів Херсонського міського суду були тимчасово відрядженні в інші суди, а частина працівників апарату суду теж виїхала з міста і вирішила не повертатися в Херсон. З апаратом дещо врятувало ситуацію те, що більшість працівників апарату не були звільнені, а з початку повномасштабного вторгнення знаходилися у простої.

Чи вдалося суду станом на листопад 2023 року вирішити матеріальні та організаційні проблеми?

Частково – так. Станом на листопад суд більш-менш забезпечений комп’ютерною технікою. Втім, є проблеми з принтерами, наприклад, зараз закінчився для них папір. Є проблеми зі своєчасним проведенням необхідних тендерних закупівель для забезпечення роботи суду. Також у суді немає генератора чи станції безперебійного живлення, що змогли б забезпечити повноцінну роботу суду. Відповідно, під час відключень світла суд здійснювати свою діяльність не має можливості. В суді є один термінал Starlink, однак його роботу необхідно вчасно оплачувати. Крім того, нам вдалося знайти для суду 8 систем ВКЗ, але цього недостатньо, оскільки в суді є 19 суддів з повноваженнями на здійснення правосуддя. Важливо розуміти, що в наявних умовах системи ВКЗ для Херсонського міського суду мають особливе значення. Більшість справ станом на листопад 2023 року суд розглядає саме за допомогою систем ВКЗ.

Чому так відбувається?

Справа в тому, що хоча Херсонський міський суд і відновив свою процесуальну діяльність в Херсоні, однак далеко не всі інші структури вчинили так само. У Херсонський міський суд не здійснюється навіть конвоювання осіб, що перебувають під вартою, оскільки за нормативними документами Національної гвардії місто Херсон вважається небезпечною для конвоювання територією, відповідно до їхнього повідомлення. Час від часу конвоювання в суд для обрання запобіжного заходу затриманим особам здійснює своїми силами лише поліція і лише на стадії досудового розслідування, яка постійно знаходиться у місті. У підсумку дуже часто судові процесі відбуваються так – адвокат, представник державного обвинувачення, слідчий, обвинувачений, позивачі, відповідачі та інші учасники судових процесів беруть участь у судових засіданнях за допомогою ВКЗ. Тобто, буває так, що під час засідань на своєму постійному робочому місці у Херсоні перебувають лише судді Херсонського міського суду, працівники апарату суду та прокурори. За таких умов, забезпечення усіх суддів Херсонського міського суду, які мають відповідні повноваження, системами ВКЗ є необхідністю.

Скільки справ зараз знаходиться у провадженні суддів Херсонського міського суду? Які це справи?

Станом на листопад 2023 року на розгляд 19 суддів Херсонського міського суду, що мають повноваження та частина з яких лише нещодавно припинила відрядження, надійшло близько 11 тисяч кримінальних, цивільних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення. Це не тільки справи, пов’язані з колабораційною діяльністю чи воєнними злочинами, це й чимала кількість цивільних справ. Наприклад, надходить величезна кількість позовів від банківських установ щодо кредитних питань. Також слід врахувати залишок нерозглянутих на момент повномасштабного вторгнення справ, а це додатково ще близько 10 тисяч справ всіх категорій.

З таким навантаженням навряд чи можна забезпечити швидкий розгляд справ.

Саме так. Проблема навантаження на суддів та працівників апарату суду стала хронічною ще задовго до повномасштабного вторгнення на територію України. Справа в тому, що після ліквідації у 2016 році трьох районних судів, що здійснювали правосуддя у місті Херсон, був створений єдиний Херсонський міський суд. Проблема однак полягала в тому, що якщо у трьох ліквідованих районних судах працювало станом на 2016 рік 46 суддів, то у Херсонський міський суд тоді були призначені спочатку лише десять суддів. Також багато суддів звільнились у відставку. Це при тому, що суду тоді додатково довелося розглядати справи, що виникли за наслідками окупації Криму. Таким чином, до справ, що знаходилися на розгляді у Херсонському міському суді до 2022 року, додалися тисячі нових справ. Збори суддів Херсонського міського суду у листопаді ініціювали перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів питання відрядження у суд додаткових суддів, однак, ймовірно, бажаючих їхати працювати у Херсон буде небагато.

Як в таких умовах вирішується питання з дотриманням строків розгляду справ?

Це дуже болюче для нас питання. Дотримуватися в таких умовах процесуальних строків фактично неможливо. Повноцінні судові засідання вдається проводити далеко не завжди, оскільки існує наднормове навантаження, є перебої з Internet і роботою ВКЗ, є проблема повітряних тривог, які зараз майже кожен день, є проблеми з явкою сторін у засідання. В таких умовах питання дотримання процесуальних строків, нажаль, залишається дещо ілюзорним.

Чи отримують зараз працівники апарату суду додаткові виплати згідно з постановою Кабінету міністрів № 391 від 25 квітня 2023 року, яка встановлює коефіцієнти для підвищення розміру зарплати державним службовцям, що працюють на територіях, де ведуться бойові дії?

Так, отримують. Але в цілому це не великі суми. Наприклад, секретар судового засідання разом з посадовим окладом, премією у розмірі 40% від окладу та надбавкою за роботу на території, де ведуться бойові дії, отримує близько 12 тисяч гривень. Навряд чи таку заробітну плату можна вважати достойною за роботу в умовах, що зараз існують у місті Херсон.

На фото помещение Херсонского городского суда после освобождения Херсона

Яка зараз ситуація з безпекою у Херсоні?

Херсон перебуває в зоні активних бойових дій, що супроводжуються обстрілами міста. Слід розуміти, що через близькість фронту вчасно подати сигнал тривоги про обстріл неможливо, тому ворожі снаряди та ракети можуть застати людину будь де та у будь-який час.

Автор: Вячеслав Хрипун

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