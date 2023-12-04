Прозрачные механизмы для получения права на размещение МАФов и парковок: что предлагает законопроект

Законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины, чтобы сделать правила пользования государственной и коммунальной землей более понятными.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10308, целью которого является внедрение прозрачных и конкурентных механизмов получения права на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности (МАФов) на государственных и коммунальных землях и площадках для парковки транспортных средств.

Об этом сообщила народная депутатка Елена Шуляк.

Что предлагает законопроект:

– упрощение и урегулирование вопросов и процедур, связанных с размещением МАФов и площадок для платной парковки транспортных средств;

– установление прозрачной, законодательно определенной процедуры размещения МАФов и парковок на государственных и коммунальных земельных участках через конкурентные онлайн-аукционы. По результатам электронных торгов лицо, предложившее самую высокую цену, получает право на размещение таких объектов. Это позволит сделать процессы конкурентными и лишит их коррупционных рисков;

– внедрение прозрачных и конкурентных механизмов доступа субъектов хозяйствования к получению права на размещение МАФов и площадок для парковки транспортных средств.

Также законопроект предлагает внести изменения в Земельный кодекс Украины, чтобы сделать правила пользования государственной и коммунальной землей более понятными.

«В частности, эти изменения устанавливают одинаковые правила для заключения соглашений по использованию земли для размещения МАФов и парковок. Это устранит недоразумения, которые возникали на разных уровнях подзаконных актов правительства и региональных актов органов местного самоуправления», – говорится в сообщении.

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