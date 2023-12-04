Силой добивался признания в «сливе» позиций рф: идентифицирован оккупант, который пытал мужчину в Изюме

Силой оккупант со своими подчиненными требовали от мужчины признаться в якобы корректировке огня ВСУ по российским позициям, а затем ограбили его дом.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Российский оккупант, почти до смерти избивший предпринимателя в Изюме за якобы корректировку огня по российским позициям, получил подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным прокуратуры, им оказался командир взвода подвоза ПМП, 252-го гвардейского мотострелкового полка орденов Суворова и Александра Невского 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа рф.

Как сообщается, ночью 2 мая 2022 года он вместе с восемью подчиненными ворвался в дом предпринимателя в Изюме. Подозреваемый требовал от мужчины признаться в якобы корректировке огня украинской армии по российским позициям или «сдать» тех, кто это делает.

Не получив желаемой информации, он стал избивать мужчину прикладом автомата с такой силой, что на оружии передернулся затвор.

После этого оккупанты повели пострадавшего в гараж. Подозреваемый обратил внимание на отсутствие колес на автомобилях и это его разозлило. Он снова сильно ударил прикладом автомата по спине мужчины и произвел один выстрел у головы потерпевшего.

Подозреваемый оккупант отдал приказ другим покинуть территорию домовладения, сообщив владельцу, что они вернутся.

На следующий день он снова приехал со своими подчиненными к дому изюмчанина и жестоко избил его.

После этого захватчики ограбили дом предпринимателя и скрылись.

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