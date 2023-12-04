Ограничения движения по участку Окружной дороги в Киеве продлят до конца декабря

Ограничение движения по участку Кольцевой дороги от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое продлено до конца декабря.

Иллюстративное изображение: КГГА

В Киеве идет капитальный ремонт Окружной дороги на участке от Жулянского путепровода до поворота в г. Вишневое, начавшийся в конце сентября. Ограничения движения по участку дороги продлят до конца декабря. Об этом сообщили в КГГА.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и блокировки грузов на границе с Польшей, что привело к задержке поставок материалов для изготовления асфальтобетонной смеси, движение по этому участку планируется открыть в конце 2023 года», - говорится в сообщении.

В рамках капитального ремонта дорожники устраивают новую систему дождевой канализации. Кроме того, вдоль всего участка специалисты прокладывают сеть внешнего освещения с монтированием опор с современными энергосберегающими LED-светильниками.

Параллельно продолжаются работы по устройству щебеночного основания для последующего асфальтирования участка в три слоя, что обеспечит износостойкость и продлит срок эксплуатации покрытия.

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