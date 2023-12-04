Spotify планирует уволить еще 1500 сотрудников: в чем причина

Компания стремится сократить расходы.

Сервис стриминговой музыки Spotify объявил о сокращении 17% работников, то есть около 1,5 тысячи рабочих мест, из-за стремления компании сократить расходы. Об этом сообщило BBC.

Главный исполнительный директор Даниэль Эк заявил, что принял это «трудное» решение в условиях, когда экономический рост «резко замедлился».

Несмотря на то, что компания сообщила о рекордной прибыли в прошлом квартале, Эк заявил, что Spotify все еще тратит слишком много средств.

«У нас все еще слишком много людей занимаются поддержкой работы и даже работой вокруг работы вместо того, чтобы способствовать возможностям с реальным влиянием. Больше людей должны быть сосредоточены на работе для наших ключевых стейкхолдеров – создателей и потребителей», – говорится в заявлении директора компании.

Компания своевременно сообщит о сокращении работников, к которым это относится. Им предоставят выходное пособие, медицинское обслуживание и поддержку в иммиграционных и карьерных вопросах.

Отметим, Spotify решает сократить штат уже в третий раз с октября 2022 года, тогда прекратили сотрудничество с 38 сотрудниками из подкаст-студий Gimlet Media и Parcast. Приблизительно 6% рабочей силы сократили в январе 2023-го и еще 2% — в июне.

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