В Черкасской области будут судить мужчину, который жестоко убил своего отчима

Обвиняемый нанес многочисленные удары 51-летнему потерпевшему по голове и туловищу.

В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя, совершившего умышленное убийство.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 23 сентября 34-летний житель с. Лески Черкасского района в ходе конфликта убил своего отчима.

«Так, при употреблении алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе стычки обвиняемый нанес многочисленные удары 51-летнему потерпевшему по голове и туловищу.

В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», - сказано в сообщении.

Злоумышленник был задержан на месте преступления. Впоследствии суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре добавляют, что в случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

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