ПЦУ не канонизировала пса Патрона – в Центре стратегических коммуникаций опровергли ложь

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности развенчали очередной фейк.

Источник фото: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

В сети распространяются слухи о том, что Православная церковь Украины канонизировала пса Патрона. Однако это – неправда, отмечают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

«Ложь: в храме, принадлежащем ПЦУ, вместо царских ворот на иконостасе вставили икону с псом Патроном. По словам главы ПЦУ Эпифания, канонизация пса поможет привлечь в церковь больше верующих, в частности детей, пишут российские Telegram-каналы.

Правда: о канонизации пса Патрона не писали ни представители ПЦУ, ни украиноязычные или англоязычные медиа. Нет и комментариев Эпифания на эту тему в СМИ или соцсетях, отметили журналисты VoxCheck», - отметили в Центре.

Фото иконы, которую якобы выставили в храме, было создано с помощью искусственного интеллекта, что подтвердил инструмент Hive Moderation.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.