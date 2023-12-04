В Бельгии сообщили о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа: 20 тысяч птиц уничтожены

Вспышка произошла на птицефабрике в северо-западной части страны, 95 птиц умерли.

В Бельгии произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 на птицефабрике в северо-западной части страны. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH), передает Reuters.

Вспышка гриппа была обнаружена в Диксмейде, недалеко от Франции. Он унес жизни 95 птиц и привел к уничтожению оставшегося стада из 20 100 голов птицы.

Обычно такой грипп поражает Европу осенью и зимой.

Отмечается, что недавно он был обнаружен на фермах в большинстве соседних с Бельгией стран – в частности, во Франции, Нидерландах и Германии.

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