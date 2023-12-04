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  1. В Украине

В Киеве группировка из числа адвокатов, нотариусов и госрегистраторов присвоила 16 квартир

16:21, 4 декабря 2023
Среди пострадавших – двое военных, пожилые люди и несовершеннолетние-наследники умерших должников.
В Киеве группировка из числа адвокатов, нотариусов и госрегистраторов присвоила 16 квартир
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Правоохранители разоблачили 13 участников преступной организации, которые присваивали квартиры киевлян. Среди них – адвокаты, частные нотариусы, государственные регистраторы и гражданские лица. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что преступная организация завладела не менее 16 квартирами киевлян. Среди пострадавших – двое военных, пожилые люди и несовершеннолетние-наследники умерших должников.

По данным следствия, в свое время потерпевшие брали у банка ипотечные кредиты, предметом которых были квартиры в Киеве. При ликвидации финансовых учреждений специально созданное участниками незаконной сделки коммерческое предприятие выкупило остатки по кредитным договорам, не известив заемщиков об изменении ипотекодержателя, графики и сроки погашения кредитов.

В дальнейшем участники преступной организации для сотворения оснований взыскания предмета ипотеки подделали документы от имени банковских учреждений и почтовых отделений по поводу информирования о приобретении права требования и намерениях выполнить реализацию жилья. Также подрабатывали отчеты об оценке квартир, а их стоимость умышленно занижалась.

Эти документы использовали при заключении сделок купли-продажи ипотечного имущества между собой. Таким образом, переоформили квартиры на своих близких родственников.

После этого представители силового блока преступной организации выселяли потерпевших из их квартир, в том числе путем применения физической силы. Выселение проводилось на основании якобы продажи жилья, несмотря на отсутствие соответствующего судебного решения.

В течение 2017-2023 годов преступная организация завладела не менее 16 квартирами киевлян. Нанесенный ущерб в уголовном производстве составляет почти 40 млн грн.

В настоящее время участникам преступной организации и их сообщникам доложено о подозрении.

«В зависимости от участия им инкриминированы нарушения неприкосновенности жилья, мошенничество, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, легализация имущества, полученного преступным путем, создание, руководство преступной организацией и участие в ней, подделка документов, печатей, штампов, бланков и их использование, несанкционирование вмешательство в работу электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ст. 162, ст. 190, ст. 191, ст. 209, ст. 255, ст. 358, ст. 361, ст. 365-2 УК Украины)», - добавили в ОГП.

Руководителю и одному из участников преступной организации избрана мера пресечения – содержание под стражей, остальным подозреваемым – залог и домашний арест.

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