Вениславский анонсировал закон об обязанности украинцев носить с собой военный билет

Федор Вениславский рассказал, что готовится закон, которым украинцев обяжут носить с собой военный билет.

Источник фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде планируют обязать украинцев носить с собой военный билет на законодательном уровне, - заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Чтобы избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным или не военнообязанным, может ли получить повестку или не может получить повестку, мы предполагаем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, подтверждающий личность, и документ, удостоверяющий пребывание на воинском учете", - сказал депутат.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что ждет конкретики в вопросе мобилизации - и эти комплексные вещи должны прорабатывать военное руководство и Минобороны.

Кроме того, Алексей Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации.

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