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  1. В мире

В США осудили блогера, который ради просмотров разбил самолет

07:15, 6 декабря 2023
Блогера приговорили к шести месяцам заключения.
В США осудили блогера, который ради просмотров разбил самолет
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Шесть месяцев заключения назначили 30-летнему YouTube-блогеру Тревору Джейкобу, который намеренно разбил свой самолет ради просмотров, а затем соврал об этом американским следователям. Об этом сообщает CNN.

Он опубликовал на YouTube видео под названием "Я разбил свой самолет".

Некоторые зрители с подозрением отнеслись к этому трюку: в комментариях писали, что Джейкоб уже был одет в парашют, не пытался направить самолет в безопасную зону приземления и взял с собой камеру и палку для селфи, покидая самолет.

Он соврал следователям, что не знает местонахождение обломков. Также он соврал инспектору по безопасности Федерального управления гражданской авиации.

По словам прокуроров, через несколько дней после краха Джейкобу было приказано сохранить это место и сообщить Национальному совету по безопасности на транспорте, где он находится.

Зато он нашел место аварии и 10 декабря 2021 использовал вертолет, чтобы поднять обломки из национального леса Лос-Падрес. Затем, по словам прокуроров, постепенно он разобрал и утилизировал обломки, пытаясь помешать федеральному расследованию.

Прокуратура заявила, что Джейкоб, вероятнее всего, совершил это правонарушение, чтобы разрекламировать себя в социальных сетях и СМИ, а также получить финансовую выгоду.

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