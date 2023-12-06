$1 000 за «решение вопроса»: во Львове будут судить бывшего инспектора патрульной полиции

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего инспектора патрульной полиции одного из райотделов Главного управления Нацполиции во Львовской области. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый, будучи в должности инспектора патрульной полиции, требовал и получил от местного жителя неправомерную выгоду.
«За 1 000 долларов США он обещал «решить вопрос» с закрытием уголовного производства и последующим снятием ареста с имущества», - отметили в прокуратуре.
Мужчину задержали после получения им неправомерной выгоды.
Сейчас фигурант уже уволен из правоохранительных органов.
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