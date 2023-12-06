$1 000 за «вирішення питання»: у Львові судитимуть колишнього інспектора патрульної поліції

Чоловік обіцяв «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження та подальшим зняттям арешту з майна.

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього інспектора патрульної поліції одного з райвідділів Головного управління Нацполіції у Львівській області. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений, перебуваючи на посаді інспектора патрульної поліції, вимагав та одержав від місцевого мешканця неправомірну вигоду.

«За 1 000 доларів США він обіцяв «вирішити питання» із закриттям кримінального провадження та подальшим зняттям арешту з майна», - зазначили у прокуратурі.

Чоловіка затримали після отримання ним неправомірної вигоди.

Наразі фігурант вже звільнений із правоохоронних органів.

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