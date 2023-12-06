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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

У США засудили блогера, який заради переглядів розбив літак

07:15, 6 грудня 2023
Блогера засудили до шести місяців ув'язнення.
У США засудили блогера, який заради переглядів розбив літак
скрін
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Шість місяців ув'язнення призначили 30-річному YouTube-блогеру Тревору Джейкобу, який навмисно розбив свій літак заради переглядів, а потім збрехав про це американським слідчим. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що він опублікував на YouTube відео під назвою "Я розбив свій літак".

Деякі глядачі з підозрою поставилися до цього трюку: у коментарях писали, що Джейкоб вже був одягнений у парашут, не намагався направити літак у безпечну зону приземлення і взяв із собою камеру та палицю для селфі, коли залишав літак.

Він збрехав слідчим, що не знає місцезнаходження уламків. Кажуть, він також збрехав інспектору з безпеки Федерального управління цивільної авіації.

За словами прокурорів, за кілька днів після краху Джейкобу було наказано зберегти це місце і повідомити Національну раду з безпеки на транспорті, де вона знаходиться.

Натомість він знайшов місце аварії і 10 грудня 2021 року використав гелікоптер, щоб підняти уламки з національного лісу Лос-Падрес. Потім, за словами прокурорів, поступово він розібрав та утилізував уламки, намагаючись перешкодити федеральному розслідуванню.

Прокуратура заявила, що Джейкоб, найімовірніше, вчинив це правопорушення, щоб розрекламувати себе в соціальних мережах і ЗМІ, а також отримати фінансову вигоду.

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