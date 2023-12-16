На Волыни контрабандисты изготавливали беспилотники для переправки сигарет в Польшу

В подпольном цехе на Волыни изготавливали БПЛА типа "Самолет", "Квадрокоптер", и мотодельтаплан.

Источник фото: МВД

В Волынской области обнаружили цех, где осуществлялось производство беспилотных аппаратов. По сообщению МВД, цех был налажен контрабандистами для создания дронов с целью незаконной перевозки сигарет через границу.

Отмечается, что фигуранты обеспечили полный цикл производства беспилотников, включая изготовление запчастей на 3D-принтерах. Во время обысков были изъяты каркасы и фюзеляжи будущих БПЛА, а также различные компоненты. Кроме того, в помещениях и хозяйственных постройках фигурантов было найдено и изъято 8 БПЛА типа "Самолет" и "Квадрокоптер", а также мотодельтаплан, который злоумышленники планировали использовать для контрабанды лиц и сигарет в Польшу.

Во время обысков правоохранители также обнаружили предметы, которые использовались при незаконных действиях, в частности тепловизоры, бинокли, радиостанции, GPS-трекеры и фото ловушки. С их помощью преступники следили за движением пограничных нарядов и координировали свои действия. Кроме того, пограничники изъяли более 2 тысяч пачек контрафактных табачных изделий, значительное количество современных гаджетов и документальные записи, которые являются доказательствами незаконных действий.

Сейчас продолжается досудебное расследование и изучение навигационного оборудования изъятых летательных аппаратов. Изъятые БПЛА планируется передать подразделениям Госпогранслужбы, которые выполняют задачи в составе Сил обороны Украины. Также проводится анализ возможности использования навыков задержанных лиц в противодействии вражеским войскам.

Источник фото: МВД

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