На Волині контрабандисти виготовляли безпілотники для переправки цигарок до Польщі

У підпільному цеху на Волині виготовляли БПЛА типу «Літак», «Квадрокоптер», та мотодельтаплан.

Джерело фото: МВС

У Волинській області виявили цех, де здійснювалося виробництво безпілотних апаратів. За повідомленням МВС, цех був налагоджений контрабандистами для створення дронів з метою незаконної перевезення цигарок через кордон.

Зазначається, що фігуранти забезпечили повний цикл виробництва безпілотників, включаючи виготовлення запчастин на 3D-принтерах. Під час обшуків були вилучені каркаси та фюзеляжі майбутніх БПЛА, а також різноманітні компоненти. Крім того, в помешканнях та господарських будівлях фігурантів було знайдено й вилучено 8 БПЛА типу «Літак» і «Квадрокоптер», а також мотодельтаплан, який зловмисники планували використовувати для контрабанди осіб та сигарет до Польщі.

Під час обшуків правоохоронці також виявили предмети, які використовувалися при незаконних діях, зокрема тепловізори, біноклі, радіостанції, GPS-трекери та фото пастки. За їхньою допомогою злочинці слідкували за рухом прикордонних нарядів та координували свої дії. Крім того, прикордонники вилучили понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів, значну кількість сучасних гаджетів та документальні записи, які є доказами незаконних дій.

Наразі триває досудове розслідування та вивчення навігаційного обладнання вилучених літальних апаратів. Вилучені БПЛА планується передати підрозділам Держприкордонслужби, які виконують завдання в складі Сил оборони України. Також проводиться аналіз можливості використання навичок затриманих осіб у протидії ворожим військам.

Джерело фото: МВС

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