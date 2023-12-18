Зачисляется ли отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж: разъяснение

В ПФУ отметили, что период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж.

В Пенсионном фонде Украины объяснили вопрос зачисления отпуска по уходу за ребенком в льготный стаж.

Чи зараховується декретна відпустка до страхового стажу?

Юридично є дві різні відпустки. Перша називається “відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами”. Вона розпочинається за 70 днів до пологів і закінчується переважно через 56 днів після пологів.

Друга – це відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Вона розпочинається з 57-го дня після пологів і закінчується, коли дитині виповнилося три роки.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до страхового стажу.

Чи зараховується до пільгового стажу відпустка по догляду за дитиною 1995 року народження до досягнення нею трирічного віку?

Підтвердження набутого страхового стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів трудових книжок та уточнюючих довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками відповідно до п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637. Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство в уточнюючій довідці.

Статтею 181 Кодексу законів про працю України передбачено, що, зокрема, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Тобто час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, у разі якщо під час перебування у вказаній відпустці особа перебувала у трудових відносинах з підприємством на посаді, робота на якій зараховується до пільгового стажу.

Зазначається, що відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається, зокрема, за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється відповідним наказом або розпорядженням.

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