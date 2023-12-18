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Судьям разрешат получать награды, отличия и грамоты, — при каких условиях

15:53, 18 декабря 2023
Верховная Рада приняла закон, по которому судей смогут награждать, давать им отличия и грамоты при определенных условиях.
Судьям разрешат получать награды, отличия и грамоты, — при каких условиях
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Судьи в скором времени смогут получать награды, отличия, грамоты, но только при определенных условиях. Так, Верховная Рада 9 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект 10140-д по усовершенствованию процедур судейской карьеры. 13 декабря Закон направлен на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

В частности, в ч. 9 ст. 56 Закона о судоустройстве и статусе судей будет предусмотрено, что судья до увольнения с должности или прекращения его полномочий может быть награжден государственными наградами только за проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни, за действия, связанные с участием и/или содействием обороне Украины, защите ее территориальной целостности и неприкосновенности, а также любыми другими наградами, отличиями, грамотами, не связанными с осуществлением правосудия.

Напомним, пока судьи не могут получать награды, отличия или грамоты вообще.

Так, действующая ч. 9 определяет, что судья до увольнения с должности или прекращения его полномочий не может быть награжден государственными наградами, а также какими-либо другими наградами, отличиями, грамотами. Судья может быть награжден государственными наградами только за проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон повысил «минимальную» зарплату членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Также по новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», собеседования с несколькими сотнями кандидатов на должности судей Комиссия планирует начать уже в январе 2024 года.

Собеседования запланированы в связи с вероятным подписанием Президентом закона №10140-д (он же 3467-IX), который вносит существенные изменения в процедуру отбора на вакантные должности судей местных судов.

Автор: Наталья Мамченко

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