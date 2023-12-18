Суддям дозволять отримувати нагороди, відзнаки і грамоти, — за яких умов

Верховна Рада ухвалила закон, за яким суддів зможуть нагороджувати, давати їм відзнаки і грамоти за певних умов.

Судді незабаром зможуть отримувати нагороди, відзнаки, грамоти, але лише за певних умов. Так, Верховна Рада 9 грудня прийняла у другому читанні та в цілому законопроект 10140-д щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. 13 грудня Закон направлено на підпис Президенту Володимиру Зеленським.

Зокрема, у ч. 9 ст. 56 Закону про судоустрій і статус суддів буде передбачено, що суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень може бути нагороджений державними нагородами лише за виявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя, за дії, пов’язані з участю та/або сприянням обороні України, захисту її територіальної цілісності і недоторканності, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами, не пов’язаними із здійсненням правосуддя.

Нагадаємо, наразі судді не можуть отримувати нагороди, відзнаки чи грамоти взагалі.

Так, чинна ч. 9 визначає, що суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами. Суддя може бути нагороджений державними нагородами лише за проявлену ним особисту мужність і героїзм в умовах, пов’язаних із ризиком для життя.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законом підвищили «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Також за новим законом ВККС завершує конкурси на зайняття вакантних посад суддів, оголошені 14 вересня, за правилами, що діють після набрання чинності Законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», співбесіди з кількома сотнями кандидатів на посади суддів Комісія планує розпочати вже у січні 2024 року.

Співбесіди заплановані у зв’язку із вірогідним підписанням Президентом закону № 10140-д (він же 3467-IX), якій вносить суттєві зміни у процедуру добору на вакантні посади суддів місцевих судів.

Автор: Наталя Мамченко

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