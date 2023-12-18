Загибель двох курсантів на Харківщині, яким наказали розібрати снаряд: судитимуть ексначальника кафедри університету

Ексначальник кафедри Національного університету доручив студентам розібрати снаряд, погрожуючи забрати відпустку.

Джерело фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього начальника кафедри харківського вишу у справі про загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту через вибух артилерійського снаряду, наданий колишнім начальником кафедри в рамках навчального процесу. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За встановленими слідством фактами, головний фахівець ДСНС, перебуваючи на підвищенні кваліфікації у центрі розмінування, доставив артилерійський снаряд на прохання кафедри. Пізніше начальник кафедри доручив розібрати цей бойовий припас двом студентам, погрожуючи їм відсутністю відпустки в разі відмови.

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника кафедри харківського університету за фактами недбалості, що призвели до вбивства двох осіб, незаконного поводження з бойовими припасами та інших порушень закону. Також до суду буде направлено обвинувальний акт щодо головного фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій, якому інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами.

Зараз справа розглядатиметься у суді, а колишнього начальника кафедри вже звільнили з університету. Дії обвинувачених призвели до збитків на суму майже 4,5 мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.