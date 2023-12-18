Гибель двух курсантов на Харьковщине, которым приказали разобрать снаряд: будут судить экс-начальника кафедры университета

Экс-начальник кафедры Национального университета поручил студентам разобрать снаряд, угрожая забрать отпуск.

Источник фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника кафедры харьковского вуза по делу о гибели двух курсантов Национального университета гражданской защиты из-за взрыва артиллерийского снаряда, предоставленный бывшим начальником кафедры в рамках учебного процесса. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По установленным следствием фактам, главный специалист ГСЧС, находясь на повышении квалификации в центре разминирования, доставил артиллерийский снаряд по просьбе кафедры. Позже начальник кафедры поручил разобрать этот боевой припас двум студентам, угрожая им отсутствием отпуска в случае отказа.

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника кафедры харьковского университета по фактам халатности, которые привели к убийству двух человек, незаконного обращения с боевыми припасами и других нарушений закона. Также в суд будет направлен обвинительный акт в отношении главного специалиста Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которому инкриминируют незаконное обращение с боевыми припасами.

Сейчас дело будет рассматриваться в суде, а бывшего начальника кафедры уже уволили из университета. Действия обвиняемых привели к убыткам на сумму почти 4,5 миллиона гривен.

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