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  1. В Украине

За товар уплачено по частям: как произвести оплату через РРО

19:56, 23 декабря 2023
В случае продажи товаров (услуг) на условиях внесения оплаты по частям каждая расчетная операция, совершенная СХ, должна быть осуществлена с выдачей фискальных чеков.
За товар уплачено по частям: как произвести оплату через РРО
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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками предоставило разъяснение по отражению в расчетных документах РРО/ПРРО информации по оплате товаров по частям.

Так, в случае продажи товаров на условиях внесения оплаты частями, прием каждой части оплаты должен быть осуществлен с соблюдением требований Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», сопровождаться выдачей расчетных документов установленной формы, содержания.

Как пример, при продаже товара с получением предварительной оплаты «аванса», в том числе в соответствии с договором в письменной форме, в первом чеке вместо названия должно быть указано, что это «аванс за ххх», где «ххх» – это название или артикул товара и указана именно та сумма, которая была получена от покупателя.

Примечание: также может быть указан любой другой идентификатор, который обеспечит идентификацию продаваемого товара и за который получен «аванс», количество чеков на прием авансов не ограничено, правила их формирования едины. Кроме того, в комментариях к такому чека рекомендуем отмечать «Остаток к оплате» (не обязательный реквизит, который поможет идентифицировать хозяйственную операцию).

Второй чек (последний чек), в пределах которого происходит окончательный расчет и вручение товара покупателю (в том числе не предусматривающий окончательную оплату, в связи с полным погашением стоимости товаров авансами) должен содержать полную номенклатуру, где указано название товара (услуги) реализуемая его полная цена, количество, отраженный ранее полученный аванс (авансы), на который будет уменьшаться стоимость такого товара, и непосредственно сумма к уплате после учета суммы аванса (авансов), которые были предварительно внесены покупателем.

Примечание: программирование РРО/ПРРО с целью соответствующей визуализации создаваемых ими кассовых чеков и правильного отображения информации об осуществленных субъектами хозяйствования расчетных операциях должно происходить в соответствии с «Технологией хранения и сбора данных РРО для ГНС. Протокола передачи информации» и/или АРИ фискального сервера.

В случае возврата товара, приобретенного на условиях оплаты частями, аннулированию подлежит вся цепь созданных чеков в пределах такой продажи.

Аналогично, но в обратной последовательности должны создаваться чеки, в которых сначала происходит получение товара (без оплаты или частичная оплата), а затем происходит погашение задолженности по таким операциям.

В таком случае наоборот, именно первый чек должен иметь номенклатуру, количество и общую стоимость товара, а все последующие должны содержать информацию о сущности операции: «частичная оплата», «полная оплата» и т.д. (свидетельствует о неограниченном количестве вариантов указания сути операции ), и иметь ссылку на товар, в рамках продажи которого формируются такие чеки или артикул (код), и/или реквизиты первого чека, где способом, разрешенным законодательством, указано название реализуемого товара.

При этом только приведенные выше правила формирования фискальных кассовых чеков, кроме полного соответствия требованиям законодательства, обеспечат сочетание выданных расчетных документов в цепь, которая позволит продавцу осуществлять отслеживание полученной оплаты за реализуемые товары, а покупателю иметь подтверждение о внесении такой оплаты.

ГНС отдельно сообщила для плательщиков налога на добавленную стоимость, что в чеках на получение «аванса» должна отражаться информация о начислении обязательств по уплате НДС именно на сумму фактически полученного аванса. В чеке с номенклатурой, который является последним в такой цепи, в соответствии с приведенным примером, должны отражаться только те обязательства по уплате НДС, которые возникают в соответствии с остатком к уплате, в пределах такого чека.

В случае отпуска товара (услуги) без оплаты или с частичной оплатой в чеке должно быть отражено обязательство по уплате НДС на полную стоимость товара (услуги) по чеку.

Обязательства по уплате акцизного налога должны быть определены в чеках, сопровождающих непосредственную реализацию подакцизного товара и/или продукции (в понимании пп. 14.1.212 НКУ).

Примечание: Обстоятельства приема авансов и предоставление скидок являются результатом исключительно договорных отношений между покупателем и продавцом и потому не могут быть формализованными, но не должны противоречить нормам прямого действия Гражданского кодекса Украины.

В ГНС акцентировали внимание налогоплательщиков, что приведенные выше возможности разделения оплаты на части не нуждаются в внесении изменений в существующие нормативно-правовые акты и становятся доступными благодаря соответствующему программированию ваших РРО и/или ПРРО.

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