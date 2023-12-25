Депутат из Черкасс, который голосовал в собственных интересах, привлечен к ответственности

Депутат принял участие в голосовании за решение, предусматривающее возмещение предпринимателям из бюджета средств на приобретение электрогенераторов в размере 50% от их общей стоимости.

Фото: procherk.info

Депутат Черкасского городского совета привлечен к административной ответственности за нарушение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции», в частности в части совершения действий в условиях реального конфликта интересов.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, депутат горсовета, являясь частным предпринимателем, на пленарном заседании сессии городского совета принял участие в голосовании за решение, которым предполагалось возмещение предпринимателям из городского бюджета денежных средств на приобретение электрогенераторов в размере 50% от их общей стоимости.

«Среди предпринимателей, которым предполагалось возмещение, был и указан депутат городского совета», – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что по результатам рассмотрения протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, суд признал виновным указанное лицо и наложил административное взыскание в виде штрафа.

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