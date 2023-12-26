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В Киевском апелляционном суде заработал Электронный суд, — подавать документы можно через Электронный кабинет

Киевский апелляционный суд подключили к модулям ЕСИТС, что позволит отправлять и получать документы в электронном формате.

Марьяна Безуглая заявила, что можно было бы ротировать тех, кто долго находится в тылу

По словам Марьяны Безуглой, можно было бы ротировать тысячи тех лиц, которые служат в тылу, но в законопроекте эту норму предлагают убрать.

Сообщения о подозрении отличается от обвинительного акта в части даты совершения преступления, - Верховный Суд решил, допустимо ли это

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  1. В Украине

На Полтавщине грузовик придавил насмерть мужчину

07:00, 26 декабря 2023
Грузовик ЗИЛ насмерть придавил 43-летнего мужчину во время ремонта.
На Полтавщине грузовик придавил насмерть мужчину
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В Миргородском районе грузовик упал на мужчину, когда он ремонтировал его. Человек погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, транспортное средство упало на 43-летнего владельца во время ремонтных работ. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 – "Умышленное убийство". Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что во Львовской области мужчина трагически погиб во время незаконной порубки дерева.

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