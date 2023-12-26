На Полтавщине грузовик придавил насмерть мужчину

Грузовик ЗИЛ насмерть придавил 43-летнего мужчину во время ремонта.

В Миргородском районе грузовик упал на мужчину, когда он ремонтировал его. Человек погиб на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, транспортное средство упало на 43-летнего владельца во время ремонтных работ. Тело мужчины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 – "Умышленное убийство". Следствие продолжается.

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