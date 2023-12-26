На Полтавщині вантажівка придавила насмерть чоловіка

Вантажівка ЗІЛ на смерть придавила 43-річного чоловіка під час ремонту.

У Миргородському районі вантажівка впала на чоловіка, коли він ремонтував її. Чоловік загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За інформацією поліції, транспортний засіб впав на 43-річного власника під час ремонтних робіт. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 – "Умисне вбивство". Слідство триває.

Раніше ми писали, що на Львівщині чоловік трагічно загинув під час незаконної порубки дерева.

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