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Стягнення зі страхової компанії відшкодування моральної шкоди потерпілими у ДТП, — позиція Верховного Суду

Посилання апеляційного суду на те, що перерозподіл сум моральної шкоди і стягнення їх з власника джерела підвищеної небезпеки не передбачено законом, суперечать законодавству, - Верховний Суд.

Президент Зеленський пропонує уточнити підстави дострокового відкликання дипломатів і дозволити фінансувати їх роботу не лише з бюджету

У законопроекті Володимира Зеленського переглядаються підстави дострокового відкликання дипломатів і передбачає можливість їх переведення у порядку ротації з однієї закордонної дипломатичної установи України до іншої.

У Київському апеляційному суді запрацював Електронний суд, — подавати документи можна через Електронний кабінет

Київський апеляційний суд під’єднали до модулів ЄСІТС, що дозволить відправляти та отримувати документи в електронному форматі.

Марʼяна Безугла заявила, що можна було б ротувати тих, хто довго перебуває у тилу

За словами Марʼяни Безуглої, можна було б ротувати тисячі тих осіб, які служать у тилу, але у законопроекті цю норму пропонують прибрати.

  1. В Україні

На Полтавщині вантажівка придавила насмерть чоловіка

07:00, 26 грудня 2023
Вантажівка ЗІЛ на смерть придавила 43-річного чоловіка під час ремонту.
На Полтавщині вантажівка придавила насмерть чоловіка
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У Миргородському районі  вантажівка впала на чоловіка, коли він ремонтував її. Чоловік загинув на місці. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

За інформацією поліції, транспортний засіб впав на 43-річного власника під час ремонтних робіт. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 – "Умисне вбивство". Слідство триває. 

Раніше ми писали, що на Львівщині чоловік трагічно загинув під час незаконної порубки дерева.

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