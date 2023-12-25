Депутата з Черкас, який голосував у власних інтересах, притягнуто до відповідальності

Депутат взяв участь у голосуванні за рішення, яким передбачалося відшкодування підприємцям з бюджету коштів на придбання електрогенераторів у розмірі 50 % від їх загальної вартості.

Фото: procherk.info

Депутата Черкаської міської ради притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», зокрема в частині вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, депутат міськради, будучи приватним підприємцем, на пленарному засіданні сесії міської ради взяв участь у голосуванні за рішення, яким передбачалося відшкодування підприємцям з міського бюджету грошових коштів на придбання електрогенераторів у розмірі 50 % від їх загальної вартості.

«Серед підприємців, яким передбачалося відшкодування, був і вказаний депутат міської ради», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додають, що за результатами розгляду протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, суд визнав винним вказану особу та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

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