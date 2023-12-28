Кабмин одобрил Стратегию коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции до 2025 года

Основной целью Коммуникационной стратегии является изменение общественно-политического дискурса путем усиления внимания к вопросу предотвращения и отказа от коррупции.

kmu.gov.ua

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что Кабинет Министров Украины принял распоряжение «Об одобрении Стратегии коммуникаций в сфере предотвращения и противодействия коррупции на период до 2025 года и утверждение операционного плана мер по ее реализации» №1203.

Коммуникационная стратегия разработана для выполнения Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы (ДАП).

Основной целью Коммуникационной стратегии является изменение общественно-политического дискурса путем усиления внимания к вопросу предотвращения и отказа от коррупции.

Серед стратегічних цілей Комунікаційної стратегії - підвищення рівня довіри у суспільстві до державних антикорупційних ініціатив та державних органів; зниження рівня толерантності до корупції та будь-яких її проявів; створення комунікаційної інфраструктури Державної антикорупційної програми (ДАП), забезпечення ефективної комунікації її виконавців між собою та із суспільством.

«Ухвалення й виконання цього документа є надзвичайно важливим кроком для держави та громадян. Адже фактично це покроковий план дій, що сприятиме змінам у ставленні українців до корупції, фокусуванні на запобіганні їй та свідомій відмові від корупційних практик. Маємо покращити інформування громадян про їхні права щодо контролю дій влади, про переваги вибору на користь законних альтернативних сервісів і послуг замість корупційних шляхів вирішення проблем», – зазначив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

Результатом виконання Комунікаційної стратегії до 2025 року, зокрема, стане підвищення рівня обізнаності суспільства щодо корупції та її наслідків; зниження рівня толерантності до будь-яких її проявів; готовність українців повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень тощо.

Серед ключових показників виконання Комунікаційної стратегії - підвищення розуміння громадянами України зв’язку між антикорупційними заходами та впливом на рівень національної безпеки, економічного зростання та добробуту; збільшення частки громадян України, які засуджують корупційні прояви; зниження частки тих, хто мав власний корупційний досвід тощо.

Антикорупційні органи та інші органи влади виконуватимуть операційний план заходів з її реалізації, який розроблено до 2025 року. Стратегія та операційний план є «дорожньою картою» для виконавців. Вже у 2024 році заплановано низку інформаційно-просвітницьких кампаній з питань громадського контролю, використання електронних сервісів як альтернативи корупційним практикам, проведення регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики та популяризації доброчесної поведінки тощо. Для виконання заходів Стратегії не планується залучати бюджетні кошти.

Робота над Стратегією та операційним планом тривала з квітня по липень 2023 року.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.