В Киеве возобновили работу оборудования теплопункта, поврежденного во время ракетного обстрела

Оборудование теплопункта в Соломенском районе столицы было восстановлено.

Фото: kte.kmda.gov.ua

КП «Киевтеплоэнерго» сообщило, что возобновило работу оборудования теплопункта. Об этом говорится в пресс-службе КП.

Отмечается, что теплоэнергетики завершили восстановительные работы по оборудованию теплопункта, поврежденного от ракетного удара российских оккупантов по жилому дому в Соломенском районе 2 января.

«Этот теплопункт обеспечивает отоплением и горячей водой 9 подъездов поврежденной многоэтажки, в которых проживает около 800 киевлян», - говорится в сообщении.

В результате атаки была уничтожена значительная часть оборудования, разрушены перекрытия и стены здания теплопункта, а также повреждены теплосети, которыми поставлялось тепло в дом, добавляют в КП.

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