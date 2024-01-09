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  1. В Україні

У Києві відновили роботу обладнання теплопункту, пошкодженого під час ракетного обстрілу

22:00, 9 січня 2024
Обладнання теплопункту у Соломʼянському районі столиці було відновлено.
У Києві відновили роботу обладнання теплопункту, пошкодженого під час ракетного обстрілу
Фото: kte.kmda.gov.ua
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КП «Київтеплоенерго» повідомило, що відновило роботу обладнання теплопункту. Про це йдеться у пресслужбі КП.

Зазначається, що теплоенергетики завершили відновлювальні роботи на обладнанні теплопункту, пошкодженого від ракетного удару російських окупантів по житловому будинку у Соломʼянському районі 2 січня.

«Цей теплопункт забезпечує опаленням та гарячою водою 9 під’їздів пошкодженої багатоповерхівки, в яких проживає близько 800 киян», - сказано у повідомленні.

В результаті атаки була знищена значна частина обладнання, зруйноване перекриття та стіни будівлі теплопункту, а також пошкоджено тепломережі, якими постачалось тепло до будинку, додають у КП.

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