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  1. Судова практика

На Хмельниччині суд звільнив від ув’язнення на іспитовий строк жінку, обвинувачену у крадіжці

21:43, 9 січня 2024
Жінка, яка скоїла крадіжку, сама виховує та утримує малолітню дитину.
На Хмельниччині суд звільнив від ув’язнення на іспитовий строк жінку, обвинувачену у крадіжці
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У селі Лютарівка Хмельницького району місцева жителька, повернувшись з пасовища додому, виявила, що її обікрали. За пів години з хати винесли гроші та золоті прикраси. Матеріальна шкода склала 31625 гривень.

За гарячими слідами правоохоронці затримали підозрювану – жительку Шепетівки. Попри докази, у тому числі й відбитки її пальців на місці злочину, свою вину жінка категорично заперечувала.

Оцінивши обставини справи та досліджені докази, Теофіпольський районний суд визнав її винною у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло (частина 3 статті 185 КК України), та покарав 4 роками позбавлення волі.

Не визнавати свою вину переконав обвинувачену попередній захисник – ствердив її нинішній адвокат, автор апеляційної скарги. Мовляв, таким було його бачення справи. Зараз його підзахисна готова надати правдиві показання, повністю визнає свою вину, щиро кається у скоєному, хоче виправити ситуацію та співчуває потерпілій, запевнив апелянт. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Він також вказав, що жінка сама виховує та утримує малолітню дитину, уперше притягується до кримінальної відповідальності й має намір вести законослухняний спосіб життя. Крім цього, на час подання апеляційної скарги вона добровільно та повністю відшкодувала завдані збитки й навіть витрати на експертизи, щиро розкаялася та попросила у потерпілої вибачення – та вибачила й просила суд не позбавляти її волі. Відтак вважає, що його підзахисна заслуговує на звільнення від відбування покарання на іспитовий строк.

Урахувавши усі обставини кримінального провадження, колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що виправлення обвинуваченої без реального відбування покарання, але в умовах належного контролю за її поведінкою та виконанням покладених на неї обов`язків (статті 75, 76 КК України), можливе.

«Колегія суддів бере до уваги те, що поведінка обвинуваченої щодо невизнання своєї вини на досудовому слідстві та в суді першої інстанції, була зумовлена позицією її попереднього захисника, який переконував її у такій поведінці. На даний час обвинувачена надала правдиві показання, щиро покаялася та відшкодувала шкоду, а також судові витрати. Саме ці обставини, на думку колегії, є підставою для прийняття рішення про звільнення її від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України», – йдеться в ухвалі ХАС.

Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу захисника: змінив вирок Теофіпольського районного суду в частині призначеного обвинуваченій покарання та постановив вважати її засудженою за ч. 3 ст. 185 КК України до позбавлення волі на 4 роки та звільнити від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки.

З повним текстом ухвали апеляційного суду у справі № 685/1089/21 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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