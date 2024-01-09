«Відкати» за проведення ремонту укриттів в закладах освіти: в Кривому Розі викрили посадовицю райради

В Кривому Розі затримали посадовицю райради, яка відповідала за ремонт укриттів та отримувала 10% «відкату» з кожної угоди.

Джерело фото: Національна поліція України

У Кривому Розі затримали посадовицю районної ради у зв'язку із підозрою у вчиненні корупційних дій, пов'язаних із проведенням ремонтів у приміщеннях навчальних закладів. Жінці, яка була відповідальною за проведення державних закупівель у відділі освіти, було оголошено про підозру, – повідомила Національна поліція України.

Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави, у зв'язку з викриттям корупційної схеми, яку використовувала для отримання відсотків від кожного договору про ремонтні роботи. За розробленим планом, вона одержувала 10% «відкату» з кожної угоди, а її близькі отримували підряд на проведення ремонтів у навчальних закладах.

Поліція та слідчі управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області викрили цю корупційну схему після проведення оперативних заходів, коли жінці був переданий черговий транш. Зараз вона повідомлена про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Також проводиться перевірка причетності інших посадових осіб до цієї корупційної схеми. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

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