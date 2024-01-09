У ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

У Антикорсуді відкрилися декілька вакансій.

У Вищому антикорупційному суді відкрилися три вакансії секретарів судового засідання (перша інстанція). Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

«Вимоги: доброчесність, якісні теоретичні знання норм матеріального та процесуального права (КК, КПК, ЦК, ЦПК, КАСУ, КУпАП) щодо повноважень секретаря судового засідання, уважність до деталей та готовність до інтенсивної роботи з ненормованим робочим часом, - повідомив він.

Посадовий оклад складає 29 184 грн.

Резюме потрібно надсилати на [email protected] до 19 січня. У темі листа треба вказувати «вакансія секретаря судового засідання».

«Після вивчення резюме ми надішлемо запрошення на співбесіду відібраним кандидатам і кандидаткам», - додав Богдан Крикливенко..

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