Обрано голову Турківського районного суду Львівської області

Суд очолила Оксана Кшик.

У Турківському районному суді Львівської області відбулися збори суддів, на порядку денному яких було питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами голосування головою Турківського районного суду Львівської області обрано Оксану Кшик строком на три роки.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

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