Вища рада правосуддя звільнила у відставку трьох суддів

Суддів з Закарпаття, Сумщини та Франківщини звільнено у відставку.

У вівторок, 9 січня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Кондора Романа Юлійовича – з посади судді Закарпатського апеляційного суду;

Ільченко Валентину Миколаївну – з посади судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області;

Матуляка Петра Ярославовича – з посади судді Господарського суду Івано-Франківської області.

Раніше Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку.

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