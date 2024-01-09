Высший совет правосудия уволил в отставку трех судей

Судьи из Закарпатья, Сумщины и Франковщины уволены в отставку.

Во вторник, 9 января, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить трех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Кондора Романа Юльевича – с должности судьи Закарпатского апелляционного суда;

Ильченко Валентина Николаевна – с должности судьи Ахтырского горрайонного суда Сумской области;

Матуляка Петра Ярославича – с должности судьи Хозяйственного суда Ивано-Франковской области.

Ранее Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.