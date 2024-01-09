Избран председатель Турковского районного суда Львовской области

Суд возглавила Оксана Кшик.

В Турковском районном суде Львовской области состоялось собрание судей, на повестке дня был вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам голосования председателем Турковского районного суда Львовской области избрана Оксана Кшик сроком на три года.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

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