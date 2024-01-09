В ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

В Антикорсуде открылось несколько вакансий.

В Высшем антикоррупционном суде открылись три вакансии секретарей судебного заседания (первая инстанция). Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

«Требования: доброчестность, качественные теоретические знания норм материального и процессуального права (УК, УПК, ГК, ГПК, КАСУ, КУоАП) относительно полномочий секретаря судебного заседания, внимательность к деталям и готовность к интенсивной работе с ненормированным рабочим временем, – сообщил он.

Должностной оклад составляет 29184 грн.

Резюме необходимо отправлять на [email protected] до 19 января. В теме письма нужно указывать «вакансия секретаря судебного заседания».

«После изучения резюме мы пришлем приглашение на собеседование отобранным кандидатам и кандидаткам», - добавил Богдан Крикливенко.

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