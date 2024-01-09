«Откаты» за проведение ремонта укрытий в учебных заведениях: в Кривом Роге разоблачили чиновницу райсовета

В Кривом Роге задержали чиновницу райсовета, которая отвечала за ремонт укрытий и получала 10% «отката» с каждой сделки.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Кривом Роге задержали чиновницу районного совета в связи с подозрением в совершении коррупционных действий, связанных с проведением ремонтов в помещениях учебных заведений. Женщине, которая была ответственной за проведение государственных закупок в отделе образования, было объявлено о подозрении, - сообщила Национальная полиция Украины.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с правом внесения залога, в связи с разоблачением коррупционной схемы, которую использовала для получения процентов от каждого договора о ремонтных работах. По разработанному плану, она получала 10% «отката» с каждой сделки, а ее близкие получали подряд на проведение ремонтов в учебных заведениях.

Полиция и следователи управления стратегических расследований в Днепропетровской области разоблачили эту коррупционную схему после проведения оперативных мероприятий, когда женщине был передан очередной транш. Сейчас она уведомлена о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Также проводится проверка причастности других должностных лиц к этой коррупционной схеме. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.

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