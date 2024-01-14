Смерть 5-летнего мальчика после удаления зубов: правоохранители расследуют инцидент

В ОГП отметили, что в рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту смерти 5-летнего мальчика после удаления молочных зубов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в декабре 2023 года во время лечения зубов 5-летний мальчик впал в кому.

«17 декабря 2023 года по этому факту было начато уголовное производство.

К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он скончался в больнице», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая.

В ОГП добавили, что по результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.

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