Румынские фермеры второй раз за неделю заблокировали границу с Украиной

Румынские фермерами и аграрии возобновили блокаду движения грузовиков в направлении пункта пропуска «Сирет».

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В воскресенье, 14 января, фермеры снова остановили движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет» на территории Румынии, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. Это уже второй раз на этой неделе происходит блокада границы - вчера возникла аналогичная ситуация, но к вечеру граница была восстановлена.

Около 14:00 представители пограничной полиции Румынии получили сообщение о возобновлении блокирования фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска «Сирет», расположенного напротив украинского пункта пропуска «Порубное».

Оформление всех видов транспортных средств и пешеходов для выезда из Украины осуществляется в установленном порядке.

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