Румунські фермери вдруге за тиждень заблокували кордон із Україною

Румунські фермерами та аграрії відновили блокаду руху вантажівок у напрямку пункту пропуску «Сірет».

Джерело фото: glavcom

У неділю, 14 січня, фермери знову зупинили рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет» на території Румунії, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. Це вже другий раз цього тижня відбувається блокада кордону – вчора виникла аналогічна ситуація, але до вечора кордон було відновлено.

Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії отримали повідомлення про відновлення блокування фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Сірет», розташованого напроти українського пункту пропуску «Порубне».

Оформлення всіх видів транспортних засобів та пішоходів для виїзду з України здійснюється за встановленим порядком.

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