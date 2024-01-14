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Румунські фермери вдруге за тиждень заблокували кордон із Україною

15:20, 14 січня 2024
Румунські фермерами та аграрії відновили блокаду руху вантажівок у напрямку пункту пропуску «Сірет».
Румунські фермери вдруге за тиждень заблокували кордон із Україною
Джерело фото: glavcom
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У неділю, 14 січня, фермери знову зупинили рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет» на території Румунії, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби. Це вже другий раз цього тижня відбувається блокада кордону – вчора виникла аналогічна ситуація, але до вечора кордон було відновлено.

Близько 14:00 представники прикордонної поліції Румунії отримали повідомлення про відновлення блокування фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Сірет», розташованого напроти українського пункту пропуску «Порубне».

Оформлення всіх видів транспортних засобів та пішоходів для виїзду з України здійснюється за встановленим порядком.

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