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Стало неможливим примусове виконання рішень, виданих в електронній формі, і є ризики масової підробки виконавчих листів, – Мінюст заявив про невідкладний законопроект

Як вказує Мінюст, з 31 грудня 2023 року набрали чинності норми, які виключають можливість пред’явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа і можуть спричинити масову підробку паперових виконавчих документів – тому треба прийняти невідкладний законопроект.

У ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права

Комісія хоче мати у розпорядженні 12 тисяч тестових запитань, а протестують їх якість особисто члени ВККС.

Вселення родичів з дітьми до квартири без згоди одного зі співвласників є порушенням порядку здійснення права спільної часткової власності, - Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що внаслідок недотримання порядку вселення родичів з дітьми до спірної квартири, останніх може бути виселено за вимогою позивача-співвласника, який згоду на це не давав.

Як визначити останній день строку досудового розслідування і на що звернути увагу прокурорам, – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив порядок обчислення строку досудового розслідування і зазначив, що часові межі строку досудового розслідування є чітко визначеними кримінальним процесуальним законом і прокурор точно обізнаний із тими наслідками, які потягне пропуск цих строків.

Верховна Рада розгляне обмеження для військовослужбовців на поширення певної інформації у медіа і соцмережах

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти законопроект Давида Арахамії, який вводить обмеження на поширення військовими у соцмережах певної інформації та передбачає боротьбу з гендерною дискримінацією.

  1. В Україні

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через КПП «Сірет», — Держприкордонслужба

17:41, 13 січня 2024
Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.
Румунські фермери заблокували рух вантажівок через КПП «Сірет», — Держприкордонслужба
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Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського КПП "Порубне", заблоковано. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники додали, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. 

Ускладнення руху може бути в обох напрямках, проте поки черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України фіксують. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

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