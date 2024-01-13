Румунські фермери заблокували рух вантажівок через КПП «Сірет», — Держприкордонслужба

Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського КПП "Порубне", заблоковано. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники додали, що на території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі.

Ускладнення руху може бути в обох напрямках, проте поки черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України фіксують. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.

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