Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через КПП «Сирет», — Госпогранслужба

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Стало невозможным принудительное исполнение решений, выданных в электронной форме, и есть риски массовой подделки исполнительных писем, – Минюст заявил о безотлагательном законопроекте

Как указывает Минюст, с 31 декабря 2023 года вступили в силу нормы, исключающие возможность предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, а также они могут повлечь за собой массовую подделку бумажных исполнительных документов – поэтому нужно принять неотложный законопроект.

У ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права

Комиссия хочет иметь в распоряжении 12 тысяч тестовых вопросов, а протестируют их качество лично члены ВККС.

Вселение родственников с детьми в квартиру без согласия одного из совладельцев является нарушением порядка осуществления права общей долевой собственности, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вследствие несоблюдения порядка вселения родственников с детьми в спорную квартиру, последние могут быть выселены по требованию истца-совладельца, который согласия на это не давал.

Как определить последний день срока досудебного расследования и на что обратить внимание прокурорам, – позиция Верховного Суда

Верховный Суд объяснил порядок исчисления срока досудебного расследования и отметил, что временные рамки срока досудебного расследования являются четко определенными уголовным процессуальным законом и прокурор точно осведомлен о последствиях, которые повлечет пропуск этих сроков.

Верховная Рада рассмотрит ограничения для военнослужащих на распространение определенной информации в медиа и соцсетях

Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять законопроект Давида Арахамии, вводящий ограничения на распространение военными в соцсетях определенной информации и предусматривающий борьбу с гендерной дискриминацией.

  1. В Украине

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через КПП «Сирет», — Госпогранслужба

17:41, 13 января 2024
Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через КПП «Сирет», — Госпогранслужба
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Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", напротив украинского КПП "Порубное", заблокировано. Об этом сообщает Госпогранслужба. 

Пограничники добавили, что на территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.

Усложнение движения может быть в обоих направлениях, однако пока значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины фиксируют. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов производится в обычном режиме.

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