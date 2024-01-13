Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через КПП «Сирет», — Госпогранслужба

Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.

Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", напротив украинского КПП "Порубное", заблокировано. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Пограничники добавили, что на территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.

Усложнение движения может быть в обоих направлениях, однако пока значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины фиксируют. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов производится в обычном режиме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.