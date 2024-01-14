Смерть 5-річного хлопчика після видалення зубів: правоохоронці розслідують інцидент

У ОГП зазначили, що у межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом смерті 5-річного хлопчика після видалення молочних зубів. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2023 року під час лікування зубів 5-річний хлопчик впав у кому.

«17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

На жаль, хлопчика врятувати не вдалося і 13 січня 2024 року він помер у лікарні», - сказано у повідомленні.

У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку.

У ОГП додали, що за результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників.

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