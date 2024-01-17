В Житомирской области разоблачили концерн, который поставлял материалы для фортификаций в рф

Сначала продукция, изготовленная по заказу якобы иностранной компании, попадала в Европу, а после ее получения товар отправляли в рф под маркой коммерческой структуры с Ближнего Востока.

В Житомирской области разоблачили концерн, который после начала войны продолжил сотрудничать с рф и продавал россиянам металлические изделия для изготовления фортификационных заграждений, сообщает СБУ.

Как стало известно, в течение 2022 года фигуранты поставили в рф несколько партий соответствующей продукции более чем на 1,5 млн долларов США.

Полученные товары использовались для создания заградительных систем по периметру военных объектов на территории россии и на временно оккупированной части Украины.

Отмечается, что нелегальный экспорт осуществляли с помощью схемы так называемого "прерванного транзита".

По данным СБУ, первоначально продукцию завода-производителя отправляли в одну из европейских стран якобы по заказу иностранной аффилированной компании.

Но после получения товара зарубежное предприятие отправляло его в рф под маркой еще одной подконтрольной коммерческой структуры только уже с Ближнего Востока.

Конечными получателями украинского импорта были российские компании, обслуживающие потребности оккупационных группировок страны-агрессора.

Во время обысков в офисах и домах фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сделки. Они получили подозрения в пособничестве государству-агрессору.

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