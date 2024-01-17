На Житомирщині викрили концерн, який постачав матеріали для фортифікацій до рф

Спочатку продукція, виготовлена на замовлення нібито іноземної компанії, потрапляла до Європи, а після її отримання товар відправляли до рф під маркою комерційної структури з Близького Сходу.

Фото: СБУ

На Житомирщині викрили концерн, який після початку війни продовжив співпрацювати з рф та продавав росіянам металеві вироби для виготовлення фортифікаційних загороджень, повідомляє СБУ.

Як стало відомо, протягом 2022 року фігуранти поставили до рф декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.

Отримані товари використовувалися для створення загороджувальних систем по периметру військових об’єктів на території рф і на тимчасово окупованій частині України.

Зазначається, що нелегальний експорт здійснювали за допомогою схеми так званого «перерваного транзиту».

За даними СБУ, спочатку продукцію заводу-виробника відправляли до однієї з європейських країни нібито на замовлення іноземної афілійованої компанії.

Але після отримання товару зарубіжне підприємство відправляло його до рф під маркою ще однієї підконтрольної комерційної структури тільки вже з Близького Сходу.

Кінцевими одержувачами українського імпорту були російські компанії, які обслуговують потреби окупаційних угруповань країни-агресора.

Під час обшуків в офісах та оселях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки. Вони отримали підозри у пособництві державі-агресору.

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