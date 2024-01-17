На Житомирщині викрили концерн, який постачав матеріали для фортифікацій до рф

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У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

  1. В Україні

На Житомирщині викрили концерн, який постачав матеріали для фортифікацій до рф

16:03, 17 січня 2024
Спочатку продукція, виготовлена на замовлення нібито іноземної компанії, потрапляла до Європи, а після її отримання товар відправляли до рф під маркою комерційної структури з Близького Сходу.
На Житомирщині викрили концерн, який постачав матеріали для фортифікацій до рф
Фото: СБУ

На Житомирщині викрили концерн, який після початку війни продовжив співпрацювати з рф та продавав росіянам металеві вироби для виготовлення фортифікаційних загороджень, повідомляє СБУ.

Як стало відомо, протягом 2022 року фігуранти поставили до рф декілька партій відповідної продукції на понад 1,5 млн доларів США.

Отримані товари використовувалися для створення загороджувальних систем по периметру військових об’єктів на території рф і на тимчасово окупованій частині України.

Зазначається, що нелегальний експорт здійснювали за допомогою схеми так званого «перерваного транзиту».

За даними СБУ, спочатку продукцію заводу-виробника відправляли до однієї з європейських країни нібито на замовлення іноземної афілійованої компанії.

Але після отримання товару зарубіжне підприємство відправляло його до рф під маркою ще однієї підконтрольної комерційної структури тільки вже з Близького Сходу.

Кінцевими одержувачами українського імпорту були російські компанії, які обслуговують потреби окупаційних угруповань країни-агресора.

Під час обшуків в офісах та оселях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки. Вони отримали підозри у пособництві державі-агресору.

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