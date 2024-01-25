Покупка ядовитой водки привела к 8 смертям и 4 отравлениям.

В Одесской области будут судить продавщицу и производителя паленого алкоголя, из-за которых умерли 8 человек, сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что мужчина подрабатывал на продаже алкоголя, который производил в домашних условиях с использованием опасного для жизни закупавшего через Интернет метилового спирта.

Приобретя метанол, он незаконно изготовил алкогольные напитки под видом водки, которые сбыл знакомой продавщице продуктового магазина.

Купленные 5 литров алкоголя женщина реализовывала в розницу покупателям в магазине.

В результате употребления этих напитков умерли 8 человек и еще 4 получили отравления.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли остатки опасных для жизни алкогольных напитков.

Установлены место и личность поставщика сырья, который реализовывал спиртосодержащую продукцию, в частности метанол, по всей территории Украины. В ходе обушков по месту его незаконной деятельности в г. Днепр изъято около 6 тонн спиртосодержащей продукции, из которых 2 тонны метанола.

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