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  1. В Україні

На Одещині судитимуть продавчиню та виробника паленого алкоголю, через яких померли 8 людей

07:00, 25 січня 2024
Покупка отруйної горілки призвела до 8 смертей і 4 отруєнь.
На Одещині судитимуть продавчиню та виробника паленого алкоголю, через яких померли 8 людей
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одеській області судитимуть продавчиню та виробника паленого алкоголю, через яких померли 8 людей, повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встаовило, що чоловік підзаробляв на продажу алкоголю, який виготовляв у домашніх умовах з використанням небезпечного для життя метилового спирту, який закуповував через Інтернет.

Придбавши метанол, він незаконно виготовив алкогольні напої під виглядом горілки, які збув знайомій продавчині продуктового магазину.

Куплені 5 літрів алкоголю жінка реалізовувала в роздріб покупцям в крамниці.

Внаслідок вживання цих напоїв померло 8 людей та ще 4 отримали отруєння.

Під час проведених обшуків правоохоронці виявили та вилучили залишки небезпечних для життя алкогольних напоїв.

Встановлено місце та особу постачальника сировини, який реалізовував спиртовмісну продукцію, зокрема метанол, по всій території України. У ході обушків за місцем його незаконної діяльності в м. Дніпро вилучено близько 6 тон спиртовмісної продукції, з яких 2 тони метанолу. 

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