За $10000 обещал трудоустроить к пограничникам, чтобы избежать мобилизации: на Львовщине разоблачили схему

Мастер-сержант пообещал знакомому, что за деньги поможет его товарищу избежать мобилизации.

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему воинской части по факту злоупотребления влиянием.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мастер-сержант пообещал знакомому, что поможет его товарищу избежать мобилизации – трудоустроит в одну из воинских частей или учреждений, подчиненных Западному региональному управлению Государственной пограничной службы.

«За деньги подозреваемый должен выяснить детали проведения подбора кандидатов на военную службу. Также обязывался повлиять на коллег, с которыми они находятся в дружеских отношениях. Свои услуги он оценил в 10 тыс. долларов США», - сказано в сообщении.

Задержали мужчину при получении 5 тыс долларов США аванса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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