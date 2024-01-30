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Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

Указание номера телефона в жалобе еще не означает согласие лица на получение SMS-повесток от суда, — позиция Верховного Суда

Текст судебной повестки может быть направлен судом участнику sms-сообщением только после подачи им в суд соответствующего заявления о намерении получения электронной повестки в форме sms сообщения.

«Правительство впервые инициирует применение преимущественного голоса международников без давления международных партнеров», — Денис Малюська про законопроект об отборе директора БЭБ

Законопроект также предусматривает переаттестацию всего персонала БЭБ, который должен состояться после окончания военного положения.

В Верховной Раде решили создать Временную спецкомиссию по функционированию Киева во время войны

ВСК будет заниматься «моделью управления в городе», кризисом метрополитена и общественного транспорта, критической инфраструктурой, а также вопросами градостроительства и оборонными планировочными мероприятиями.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

  1. В Украине

За $10000 обещал трудоустроить к пограничникам, чтобы избежать мобилизации: на Львовщине разоблачили схему

08:18, 30 января 2024
Мастер-сержант пообещал знакомому, что за деньги поможет его товарищу избежать мобилизации.
За $10000 обещал трудоустроить к пограничникам, чтобы избежать мобилизации: на Львовщине разоблачили схему
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Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему воинской части по факту злоупотребления влиянием.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, мастер-сержант пообещал знакомому, что поможет его товарищу избежать мобилизации – трудоустроит в одну из воинских частей или учреждений, подчиненных Западному региональному управлению Государственной пограничной службы.

«За деньги подозреваемый должен выяснить детали проведения подбора кандидатов на военную службу. Также обязывался повлиять на коллег, с которыми они находятся в дружеских отношениях. Свои услуги он оценил в 10 тыс. долларов США», - сказано в сообщении.

Задержали мужчину при получении 5 тыс долларов США аванса.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

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