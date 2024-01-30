За $10000 обіцяв працевлаштувати до прикордонників, щоб уникнути мобілізації: на Львівщині викрили схему

Майстер-сержант пообіцяв знайомому, що за гроші допоможе його товаришу уникнути мобілізації.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю військової частини за фактом зловживання впливом.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, майстер-сержант пообіцяв знайомому, що допоможе його товаришу уникнути мобілізації – працевлаштує до однієї з військових частин або установ, підпорядкованих Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби.

«За гроші підозрюваний мав з’ясувати деталі щодо проведення добору кандидатів на військову службу. Також зобов’язувався вплинути на колег, з якими перебуває у дружніх відносинах. Свої послуги він оцінив у 10 тис доларів США», - сказано у повідомленні.

Затримали чоловіка під час отримання 5 тис доларів США авансу.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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